Danse avec les stars 2021 : Maxime Dereymez a "beaucoup pris sur lui", le danseur balance !

Après deux ans d'absence à cause de la Covid-19, Danse avec les stars fait son retour pour une onzième saison sur TF1. Le premier prime, diffusé vendredi 17 septembre 2021, a été marqué par la superbe prestation de Bilal Hassani et l'élimination de Lââm. Son partenaire Maxime Dereymez a également fait réagir les téléspectateurs. En cause, ses lunettes noires vissées sur le nez et son air tout sauf joyeux. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, le danseur qui a souffert d'un problème à l'oeil handicapant s'explique.

Début septembre, juste avant de rencontrer Lââm, Maxime Dereymez a filé à l'hôpital. Sur place, les médecins lui ont diagnostiqué une kératite, une maladie ophtalmique pouvant causer divers troubles comme les yeux qui rougissent, larmoient, deviennent sensibles à la lumière ainsi qu'une vision qui peut sensiblement décliner. Lors du tournage du premier épisode de DALS, les projecteurs et jeux de lumière l'ont fortement accommodé

"J'ai souffert. Le moindre rayon de lumière était irritant. J'étais obligé de plisser les yeux ou de tourner la tête. J'ai beaucoup pris sur moi. Je voulais assurer le prime. Je ne voulais pas qu'elle danse avec quelqu'un d'autre car elle aurait été déstabilisée. J'ai voulu aller jusqu'au bout par amitié et professionnalisme", confie-t-il. Le pire moment pour l'ex-partenaire de Shy'm, grande gagnante de Danse avec les stars en 2011, a été face à la hot sit. "Il y avait un énorme projecteur en face de nous. J'étais obligé de me tourner, se souvient-il. Je pense qu'il y aurait dû avoir un magnéto explicatif sur mon état de santé pour qu'on comprenne pourquoi je dansais avec des lunettes de soleil et pourquoi je n'avais pas l'air très épanoui..."

Après les heures d'enregistrement, Maxime Dereymez, toujours souffrant, a dû se rendre à l'hôpital : "On a fini l'enregistrement du premier prime vers 2h-3h du matin. À 8h, j'étais aux urgences et je suis resté hospitalisé durant quatre jours. Mon antibiotique n'était pas assez efficace. Sur place, j'ai eu un traitement intensif avec des gouttes à mettre toutes les heures dans les yeux." Désormais, il a quitté l'établissement et se remet peu à peu. "Depuis deux jours, je commence à revivre. Je ne suis pas gêné. J'attends de passer à la cortisone pour retrouver l'aspect normal de mon oeil", conclut-il. Et l'élimination de Lââm de Danse avec les stars lui permettra certainement de se reposer !