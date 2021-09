David Gallienne en couple : soirée d'exception avec Aurélien et d'anciens Top Chef !

Par Hiba Semali Rédactrice Rattachée à la rubrique télé, Hiba Semali se consacre au petit écran. The Voice, Koh-Lanta, Top Chef, Secret Story, Star Academy ou encore Les Marseillais n'ont aucun secret pour elle.

Plus d'un an après sa victoire dans "Top Chef", David Gallienne est un homme comblé. Il a rompu avec son ex-compagnon Alexis et a présenté celui qui fait désormais battre son coeur, le charmant Aurélien. C'est en couple qu'ils ont retrouvé d'anciens candidats de "Top Chef" et même deux jurés !

Avant sa participation à Top Chef (saison 11, en 2020) dont il est ressorti vainqueur, David Gallienne a passé de longues années auprès de son ex-femme Marie, mère de ses deux enfants. Puis, le chef a fait son coming-out. Désormais, c'est auprès de son compagnon Aurélien qu'il s'épanouit. Lundi 20 septembre 2021, le couple était de sortie ! À l'occasion de la 35e édition des Trophées Le Chef, événement organisé au Pavillon Gabriel à Paris, plusieurs grands noms de la gastronomie française étaient invités. Parmi eux, David Gallienne. En basket et veste chic, il a pu compter sur la présence de son amoureux Aurélien, comme partagé en story sur Instagram. "Merci de me soutenir au quotidien", lance l'ex-candidat de Top Chef sur le réseau social de partage d'images. Une belle déclaration à son tendre Aurélien, avec qui il prend la pose. Réunion Top Chef, Michel Sarran et Glenn Viel de la partie Le couple a retrouvé de visages bien connus des téléspectateurs. En effet, David Gallienne n'était pas le seul Top Chef à profiter de cette superbe soirée : Mory Sacko (saison 11, en 2020) et Camille Delcroix, gagnant de la neuvième saison en 2018 étaient également de la partie. Ils ont tous les deux fait crépiter les flashs des photographes alors qu'ils se tenaient devant le photocall avec David Gallienne. "Entre Top Chef", peut-on lire en légende. En bref, entre son amoureux et ses deux acolytes du concours culinaire de M6 , c'est très bien entouré que le chef du Jardin des Plumes a passé la soirée. Les trois stars de la Six n'ont pas reçu de distinction mais ont applaudi Alexandra Mazzia, chef trois étoiles élu chef de l'année, Aurélie Collomb-Clerc élue chef pâtissière de l'année. Aussi, parmi les membres du jury d'autres figures de Top Chef : Michel Sarran, ex-juré, et son remplaçant Glenn Viel ! Les deux chefs se connaissent déjà, ils se sont déjà croisés sur les tournages du concours culinaire de M6. Peut-être était-ce l'occasion de s'échanger quelques mots et de passer ainsi le flambeau, en off...