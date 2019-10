David Schwimmer : Ivre, un homme s'introduit chez lui avec une brique

Ross Geller et son éternelle poisse ont captivé des millions de téléspectateurs à travers plusieurs décennies. Il se pourrait bien que l'acteur qui l'incarne, David Schwimmer, ait hérité du même syndrome. D'après les informations de TMZ.com qui citent la police judiciaire de New York, un homme de 29 ans a été arrêté dimanche 27 octobre au matin, pour "possession d'arme" et "intrusion criminelle".

Cet homme aurait essayé de s'introduire dans le domicile de David Schwimmer, situé dans l'East Village. Cependant, rien ne semble avoir été volé. Le suspect aurait réussi à arriver directement dans la cour de l'acteur de Friends en sautant d'un rebord séparant cette maison de six étages de l'immeuble voisin.

On aurait pu penser qu'il s'agissait d'un homme obsédé par la série culte et le personnage de Ross, mais la police est sur une tout autre piste. L'homme arrêté était tout simplement ivre et essayait de marcher sur le rebord qui sépare le domicile de Ross du bâtiment voisin quand il a "perdu l'équilibre". Le suspect aurait d'ailleurs paniqué en se retrouvant coincé dans la cour de David Schwimmer. C'est là qu'il aurait trouvé une brique, qu'il a utilisée pour briser l'une des fenêtres de l'acteur.

Des sources citées par TMZ.com confirment cette version, disant que la police croit que cet homme essayait d'alerter les voisins du fait qu'il était coincé. Après avoir entendu le bris de verre, une personne se trouvant chez David Schwimmer a contacté la police. L'acteur, en effet, n'était pas chez lui lors de l'incident.