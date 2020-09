Demain nous appartient : Un couple dans la série est en couple dans la vraie vie !

Les semaines passent, mais ne se ressemblent pas, dans le Languedoc. Actuellement, dans les épisodes de la série Demain nous appartient qui sont diffusés sur TF1, la famille Delcourt est en chute libre. Alors qu'elle vient tout juste d'accueillir la petite Céleste ! Alex (Alexandre Brasseur) trompe Chloé (Ingrid Chauvin) avec sa meilleure amie Flore (Anne Caillon). Il est également en conflit perpétuel avec sa fille Judith (Alice Varela), qui protège sa grand-mère coûte que coûte. Or, mamie Catherine a kidnappé Alex quand il avait 3 ans et qu'il s'était perdu en forêt, le privant ainsi de son enfance. Vous arrivez à suivre ? Alors poursuivons.

Vous l'ignoriez peut-être, mais les deux comédiens qui jouent les faux parents d'Alex sont en couple à la vie comme à l'écran. Catherine et Jacques Bertrand, présents au début de la série et récemment de retour sur TF1, sont incarnés par Alain Doutey - mort dans DNA - et Arièle Semenoff. Deux jolies têtes d'affiche pour le programme. Lui a tourné pour Robert Lamoureux, Claude Chabrol, Daniel Auteuil ou Éric-Emmanuel Schmitt. Elle a cumulé un nombre incalculable d'apparitions à la télévision, a joué dans pléthore de comédies - Les Visiteurs, Mais qui a tué Pamela Rose, Mission Pays basque... Cerise sur le gâteau, ils sont les parents de l'actrice Mélanie Doutey et de son frère Nicolas.

La soif de comédie se transmettrait-elle de mère en fille ? Il faudra attendre quelques années pour le savoir. En couple avec Gilles Lellouche pendant onze ans, Mélanie Doutey a donné vie à une petite fille, baptisée Ava, en 2009. Et malgré sa séparation, le couple reste très soudé. En 2014, alors qu'ils n'étaient plus ensemble, les comédiens n'avaient pas hésité une seconde avant d'accepter de jouer de jeunes mariés dans le film La French de Cédric Jimenez. Ils étaient côte à côte, également, en 2018 sur le tapis rouge du film Le Grand Bain, à Cannes. En 2019, rebelote pour La Belle Époque. Si la petite Ava a besoin de conseils en matière d'acting, on peut donc être sûr qu'elle sera bien entourée...