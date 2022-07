Diam's : Qui est Sara la première épouse de son mari, qui lui en veut tant ?

Ce lundi 25 juillet 2022, Diam's fête ses 42 ans. Il y a quelques semaines, l'ancienne rappeuse est sortie de son silence pour revenir sous le feu des projecteurs, dans un but bien précis. Elle a accepté de se prêter au jeu de l'interview avec Brut et Sept à huit, pour la sortie de Salam, un film documentaire qu'elle a écrit et co-réalisé. L'occasion pour Mélanie Georgiades de revenir sur sur son passé difficile, sa tentative de suicide à l'âge de 14 ans ainsi que sa conversion à l'islam et sa vie de famille heureuse. En parallèle, une autre interview a fait grand bruit c'est celle donnée par l'ancienne épouse de son mari Faouzi Tarkhani, à Public. Qui est-elle est pourquoi en veut-elle tant à Diam's ?

C'est le vendredi 1er juillet que Sara a pris la parole quant à sa situation qu'elle décrit comme très compliquée à gérer. Sara est la première épouse de Faouzi Tarkhani. Ils se sont rencontrés en 2006 sur un site de rencontres musulman. Selon elle, il lui aurait d'abord minimisé sa cécité et caché "qu'il était salafiste". Sara et Faouzi ont fini par se marier et s'installer en Tunisie. Ils sont devenus les parents de trois enfants, une fille aujourd'hui âgée de 15 ans et des fils de 14 et 12 ans. À la fin de l'année 2015, Faouzi Tarkhani rencontre alors Diam's et confie à Sara vouloir l'épouser, toujours selon ses dires. Mais le père de trois enfants veut s'occuper d'eux et en avoir la garde, ils proposent ainsi à Sara de s'occuper de la marque de vêtements de Diam's qui est en projet, afin de pouvoir la garder près d'eux. Elle refuse.

L'interview de Diam's l'a faite "bondir"

Mais si Sara ne décolère pas, c'est qu'elle n'avait toujours pas obtenu le divorce en France, au moment de l'interview, et ne supporte plus entendre la version donnée par l'interprète de La Boulette dans les médias. "L'entendre raconter son mal-être en interview et chercher l'empathie me fait bondir, a-t-elle ainsi fait savoir. Elle connaît la situation de mes enfants et n'a aucune compassion. Au contraire, elle voulait aussi les contrôler." Divorcée en Tunisie depuis février 2016, elle ne l'était toujours pas officiellement en France où elle vit. Une décision a néanmoins dû être rendue sur le sujet, ce 30 juin.

À propos de Diam's, depuis devenue maman elle aussi de trois enfants Maryam (10 ans), née d'une précédente relation, et Abraham (7 ans) et Luqman (5 ans), avec Faouzi Tarkhani, elle pointe du doigt le train de vie du couple en comparaison au sien. "Il avait dit que les enfants ne manqueraient de rien, ça a été le contraire, a-t-elle confié. Avec la pension alimentaire qu'il me verse, on ne remplit même pas un Caddie. Pendant que lui et Diam's allaient dans des hôtels en Thaïlande à 1.500 euros la nuit, nous avons dû quitter notre maison en urgence et il ne m'a pas donné de pension alimentaire pendant cinq mois." Cette assistante dans une entreprise de BTP précisait que même au moment de cet entretien, elle peinait à boucler ses fins de mois.

Des "grands manipulateurs"

Déjà en 2018, Sara était sortie du silence et n'avait pas épargné Diam's. "Elle a tendance à tout contrôler, avait-elle déclaré à Closer, expliquant que l'ancienne star du rap exigeait un droit de regard sur les échanges qu'elle avait alors avec son mari. "Mon mari m'a très vite expliqué que tous nos échanges seraient relus par elle. Elle a demandé que ma fille porte le voile. Et elle a aussi contacté la seule amie française proche de moi en Tunisie pour avoir des informations me concernant", avait-elle confié. Sara avait alors qualifié son compagnon et sa nouvelle épouse de "grands manipulateurs qui dissimulent la vérité à leurs fins personnelles".