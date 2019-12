Diane Kruger et Norman Reedus : Sortie en amoureux, sur invitation de Chanel

Les fêtes de fin d'année électrisent la planète Mode ! Chanel a profité de cette ferveur pour lancer le dernier-né de la gamme N°5. Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus se sont faits beaux pour fêter sa sortie.

Pour Noël, le parfum N°5 fait peau neuve ! Chanel l'a relancé et habillé d'un écrin collector. La maison lui a également consacré une prestigieuse soirée, ce mardi 10 décembre 2019. L'événement a eu lieu à l'hôtel The Standard, à New York, où s'est rendue la belle Diane Kruger.

L'actrice de 43 ans et héroïne du film The Operative (sorti le 24 juillet 2019) portait une tenue Chanel issue de la collection Métiers d'Art Paris – New York (ou pré-collection prêt-à-porter automne 2019). Karl Lagerfeld avait assisté à sa présentation, en décembre 2018 à New York, en y faisant sa dernière apparition publique avant sa mort.

À l'hôtel The Standard, Diane Kruger était accompagnée de Norman Reedus. Les jeunes parents ont confié leur petite fille née au mois de novembre 2018 à une nounou, le temps d'une soirée, pour découvrir le N°5 nouveau incarné par Lily-Rose Depp.