Drake touché par la Covid-19 : effets dévastateurs sur ses cheveux

Drake a révélé avoir été récemment touché par la Covid-19. C'est sur Instagram que le chanteur de 34 ans a confié qu'il avait été malade. A travers un commentaire plein d'autodérision, l'interprète de One Dance a expliqué que le virus a eu des effets peu flatteurs et très visibles...

Alors qu'un internaute se moquait de sa coupe de cheveux sur un compte fan, l'artiste canadien a écrit : "J'ai eu la Covid, cette m**de a poussé bizarrement, j'ai dû tout recommencer". Sur le cliché, on voit Drake en studio devant son micro. Il arbore une coupe de cheveux très courte avec un coeur dessiné sur le haut du front. Un look que Drizzy ne lâche pas depuis novembre 2020."Ce coeur est stressé", a taquiné un internaute. "C'est en train de repousser, ne m'insultez pas", a rétorqué l'ex-compagnon de Rihanna. Le papa d'Adonis (3 ans et demi), qu'il a eu avec son ancienne partenaire Sophie Brussaux, n'a pas révélé à quelle période il est tombé malade.