Edouard Philippe : Stratagème et petits arrangements, comment sa femme a gardé l'anonymat du temps de Matignon

En pleine promotion pour son livre intitulé Impressions et lignes claire (JC Lattès), l'ancien Premier ministre Edouard Philippe a fait des confidences au magazine ELLE, acceptant notamment d'évoquer celle qui l'épaule dans l'ombre, sa femme Edith Chabre.

De mai 2017 à juillet 2020, Edouard Philippe a occupé la fonction de Premier ministre. Une période pendant laquelle l'homme politique de 50 ans venu des rangs de la droite s'est retrouvé fortement exposé, multipliant les dossiers chauds à gérer, de la crise des Gilets Jaunes au début de la pandémie de coronavirus. Il a réussi à se bâtir une solide côte de popularité, se passant volontiers de grandes déclarations intimes pour adoucir son image et susciter de la sympathie. De toute façon, il n'était pas question qu'il cède à la mode qui veut que les représentants politiques se livrent sur leur intimité. "Le principe que nous avons adopté très tôt avec mon épouse a été de ne pas exposer notre vie privée", souligne-t-il.

D'ailleurs, pendant que lui travaillait au service de la France, sa femme Edith Chabre menait aussi sa vie de son côté, dans la discrétion absolue. "Pendant les trois années à Matignon, elle n'a pas eu d'officier de sécurité. Elle prenait le métro tous les matins pour aller travailler, et comme elle porte son nom de jeune fille, beaucoup de gens ignoraient qui elle était", a relaté Edouard Philippe. Fort heureusement, il ne lui est rien arrivé alors qu'en tant que femme du Premier ministre, elle aurait pu être une cible de choix pour des gens mal intentionnés ! Mais, de l'aveu même de celui qui est redevenu maire du Havre, cela témoigne de l'envie profonde de sa femme de "continuer à vivre le plus normalement possible". Loin du faste de la République entre voitures de fonction, sécurité rapprochée et dorures au plafond, cela permet de garder les pieds sur terre. D'ailleurs, Edith Chabre a joué pour lui pendant son temps à Matignon "une force de rappel" qu'il savait apprécier.

Avec sa femme, Edouard Philippe a eu trois enfants : Anatole, Léonard et Sarah.

ELLE, édition du 16 avril 2021.