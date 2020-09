EnjoyPhoenix, drama queen ? Après sa "grande annonce", elle est la risée du web

Tout ça pour ça. Un mois de teasing, des larmes et une communication digne du dernier album de Lady Gaga pour un mini-changement sur la chaîne YouTube de Marie Lopez, que la plupart de ses fans n'auraient même pas remarqué. Il faut dire que la communauté de la youtubeuse avait de quoi être irritée. En regardant la vidéo intitulée La Fin d'une aventure, le début d'une autre..., enfin sortie après des semaines de promo, sa communauté s'attendait à ce qu'elle annonce la fermeture de sa chaîne, une grossesse ou encore l'adoption d'un nouvel animal.

Mardi 1er septembre 2020, EnjoyPhoenix a annoncé l'arrêt de ses vlogs sur sa chaîne dédiée, EnjoyVlogging (1,5 million d'abonnés). Elle publiera désormais ses vlogs sur sa chaîne principale (3,6 millions d'abonnés), mais sa chaîne de vlogs ne sera pas supprimée, elle restera en ligne "si jamais vous voulez vous faire un marathon", a précisé l'influenceuse dans sa vidéo.

Sur fond d'images d'elle, le ton triste et solennel, Marie Lopez explique avec une voix off un peu trop sérieuse pour la circonstance combien cette décision l'a travaillée, elle raconte ses remises en question et son manque d'idées pour ses nouvelles vidéos. "C'est pas juste le petit changement qui fait que tu penses que ça va aller.Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions, même si ça signifie qu'on doit laisser une partie de nous s'en aller", dramatise EnjoyPhoenix