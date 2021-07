Enrico Macias a failli gâcher son mariage avec Suzy : "Elle ne voulait plus me parler, mon père voulait me tuer"

Son mariage, Enrico Macias a failli le rater. En effet, lors d'une interview accordée à Alessandra Sublet, sur le plateau d'Action ou vérité, en mars 2016, le chanteur qui a des problèmes de voix suite à son poids, a révélé un détail croustillant au sujet de son union avec Suzy Leyris en 1962.

À la question "Qu'avez-vous fait de pire en étant ivre ?", posée par l'animatrice durant l'émission, l'artiste de 82 ans a expliqué : "La veille de mon mariage, il y avait un tailleur qui a tardé à me livrer mon costume. Quand il est arrivé, je lui ai dit : 'on va arroser ça !' On va au bistrot à côté, mais moi j'ai pas l'habitude de boire. Lui prend un Ricard, je lui dis : 'Comme toi, un Ricard !' Au final, on se ressert, j'en bois cinq." Résultat, Enrico Macias était "complètement déchiré."



Une soirée beaucoup trop arrosée pour le chanteur qui a vite regretté le lendemain à son réveil. "Je me demande comment je me suis retrouvé dans mon lit. Alors que le lendemain j'avais rendez-vous à midi à la mairie d'Argenteuil, je me suis réveillé à trois heures de l'après-midi ! Tout le monde m'attendait, les deux familles, mon père voulait me tuer, ma mère me regardait de travers, Suzy ne voulait plus me parler... et je me suis marié quand même ! Ça commençait mal...", a-t-il confié.