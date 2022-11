Enzo Zidane : Sa fiancée Karen sublime, pose à moitié nue avec leur fille Sia

S'il y en a deux qui ne peuvent plus se passer de leur fille, c'est bien Enzo Zidane et Karen Goncalves ! Depuis la fin du mois de mai, les jeunes parents ont accueilli la petite Sia dans leur famille et leur vie a changé. Radicalement changée même puisqu'au moment de l'accouchement, le couple vivait dans le sud de la France et plus précisément à Rodez (Aveyron), où le fils de Zinedine Zidane jouait pour le club de la ville. Après seulement une année, ils ont décidé de retourner en Espagne et plus précisément à Madrid, où le joueur de 27 ans a pu retrouver un club.

"Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici", a déclaré Enzo Zidane au moment de signer dans le club qui évolue en 3e division espagnole et situé dans la banlieue madrilène. Un retour salvateur pour le beau brun, qui a pu retrouver ses parents et ses trois frères, qui habitent tous en Espagne. Un bonheur partagé par sa fiancée Karen, qui semble très heureuse d'être rentrée dans son pays natal. Sur son compte Instagram, la jeune femme vient d'ailleurs de partager de superbes photos d'elle prises par une photographe professionnelle. On la voit à moitié nue, enrobée dans un drap blanc et avec sa petite fille dans les bras. Des photos qui ont visiblement beaucoup plu à son amoureux, qui n'a pas hésité à leur faire une belle déclaration : "Je vous aime tellement".