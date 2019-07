Estelle Lefébure : Topless dans les prés, elle échappe à la canicule

À 53 ans, Estelle Lefébure affiche encore un corps svelte, une silhouette élancée. Pour cela, elle s'impose un style de vie très strict. "J'ai toujours fait attention à mon alimentation et à mon hygiène de vie, à tel point que c'est devenu inconscient. Mon physique est mon capital et je travaille dur pour garder ce corps, car je suis comme la grande majorité des femmes : si je mange mal, je grossis", expliquait-elle à Paris Match le 18 juillet dernier. Un style de vie qu'elle a transmis à ses deux superbes filles, Ilona (24 ans) et Emma (21 ans), qui peuvent se réjouir toutes deux d'avoir des carrières florissantes dans le mannequinat et l'audiovisuel.