Explosions à Beyrouth : Une amie d'Isabelle Adjani parmi les morts

Les regards du monde entier sont tournés vers Beyrouth. Une double explosion a eu lieu dans la capitale libanaise mardi 4 août 2020, faisant plus de 100 morts et 4000 blessés. Isabelle Adjani a révélé qu'une de ses amies faisait partie des victimes.

L'incident de Beyrouth choque et suscite une vive émotion. De nombreuses personnalités, comme le chanteur Mika (natif de Beyrouth), l'acteur Franck Dubosc (dont l'épouse, Danièle est d'origine libanaise) ou encore Omar Sy ont exprimé leur tristesse et leur solidarité avec le peuple libanais. Isabelle Adjani en a fait autant en publiant une photo du drapeau libanais. Elle a en plus révélé qu'une de ses amies comptait parmi les victimes.

"Elle vient de mourir sous les déflagrations. Elle laisse trois enfants. Je suis dévastée pour mes amis libanais", écrit @isabelleadjaniofficiel. La défunte, Hala Tayah, était créatrice de bijoux. La boutique de sa marque, Hala Tayah Jewels, se situait à L'Escalier de Saint-Nicolas, à près de 2 kilomètres à pied du port de Beyrouth, où les explosions ont eu lieu.

Hala Tayah avait un fils et deux filles.