Fabienne Carat a craqué pour Alain avant leur rencontre : coulisses de son "coup de foudre"

Fabienne Carat fait son grand retour. Un an après son départ de Plus belle la vie (France 3), la belle actrice de 43 ans reprend son rôle de Samia Nassri avant le grand final diffusé le 18 novembre prochain. Ainsi, à partir du 17 octobre, les téléspectateurs auront le bonheur de la revoir. Pour l'occasion, elle a accordé une interview à Télé 7 jours (édition du 10 octobre 2022). Et elle n'a pas échappé à des questions sur son compagnon Alain.

C'est en 2021 qu'Alain a été révélé au grand public dans Mariés au premier regard, sur M6. Une émission que Fabienne Carat, qui est fan des programmes de dating, adore. Ainsi, elle a vu le charmant brun (âgé de 41 ans à l'époque) se marier avec Cécile, avec laquelle il était compatible à 83%. Et à l'époque déjà, elle avait été séduite par le candidat. "Alain je l'avais vu et trouvé beau mec. Mais je ne me projetais nullement, vu qu'il était censé se marier", a-t-elle confié à Télé 7 Jours dans un premier temps. Mais le destin les a finalement réunis.

Le mariage entre Alain et Cécile n'a pas duré bien longtemps après le tournage. Alors, quand l'un des fans du gérant d'un salon de coiffure-barbier s'en est mêlé, une idylle est bien vite née. "L'un de ses fans s'est rendu sur un site où l'on peut acheter des messages d'anniversaire ou autres, enregistrés par des personnalités. Il a donc commandé une vidéo d'un footballeur, parce qu'Alain a joué au foot, et une autre de moi, car cet acheteur a pensé qu'Alain et moi étions connectés, énergétiquement parlant. Alain m'a ensuite remerciée sur Instagram. J'étais toute gênée, car je ne savais plus vraiment quel message je lui avais adressé. On a ensuite continué à discuter via les réseaux sociaux. Puis on a eu envie de se voir", a déclaré Fabienne Carat. Depuis, l'actrice et lui ne se quittent plus. Et, bonne nouvelle, Alain s'entend merveilleusement bien avec sa fille Céleste (10 mois). "Eux aussi ont eu un coup de foudre", s'est-elle amusée.

Fabienne Carat n'est pas uniquement heureuse sur le plan personnel. Professionnellement, l'ancienne star de Plus belle la vie enchaîne les projets. Après la fin de Section de recherches, elle a tourné dans un épisode de Camping Paradis "que l'on ne verra pas avant la fin de l'année". Dans quelques mois, elle aura le plaisir d'être devant les caméras pour une autre fiction de la chaîne. Et pourquoi pas intégrer le casting d'Ici tout commence ? Rappelons qu'elle a été diplômée d'une école hôtelière. Elle serait donc tout à fait à son aise dans la série. "Ca me plairait, car cet univers reste mon dada : je cuisine très bien. En plus, il s'avère qu'Alain habite à cinq minutes du tournage. Alors on verra", a-t-elle déclaré. Une bonne façon de joindre l'utile à l'agréable.