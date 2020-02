Francis Huster violé à 11 ans : "J'ai failli mourir. Ce fut un tel choc..."

Il est parfois difficile de se remémorer son enfance. S'il a un temps gardé le secret, Francis Huster a bien dû faire face à la réalité : alors qu'il n'était qu'un jeune adolescent, le comédien a vécu un traumatisme qui l'a marqué pour toujours. "Vous savez, j'ai été violé par un homme qui s'est introduit dans la maison de ma grand-mère à La Varenne Saint-Hilaire quand j'avais 11 ans et j'ai failli mourir, rappelle-t-il dans les colonnes du magazine Gala. Il avait un couteau, je l'avais sous la gorge. Ce fut un tel choc que je me suis retiré, à ce moment-là, de la vraie vie."

Le 6 février 2020, Francis Huster poursuit les révélations dans les pages de son nouveau livre, Pourquoi je t'aime, édité par Le Cherche-Midi. Et sa vie sentimentale, justement, pâtit des affres du passé. On connaît bien la vie sentimentale de l'acteur de 72 ans. De sa romance avec Isabelle Adjani à celle qu'il a partagée avec Cristiana Reali, en passant par ses quinze ans de mariage avec Nina Companeez, il n'est jamais parvenu à maintenir la flamme. "C'est toujours la même chose : je me suis marié avec moi-même, explque-t-il. Elles ont toutes refusé de m'épouser ou de continuer à vivre avec moi, parce qu'elles se sont dit – et elles avaient raison – que nous étions trois : elles, le couple et moi. Le couple devant une caméra ou sur scène, c'était magnifique, mais dans la vie, c'était un puzzle."

Mais il faut bien chercher le positif quelque part. De ses amours avec Cristiana Reali, Francis Huster a gardé de jolis liens et deux filles, chair de sa chair : Élisa, 21 ans et Toscane, 17 ans. "Je pense que, quand on est passé près de la mort, on veut donner la vie", conclut-il. S'il a longtemps choisi de ne pas parler du viol qu'il a subi si jeune, c'est parce qu'il ne voulait sa "propre tragédie" influe sur les rôles qu'il a incarnés au théâtre... mais aussi et surtout parce qu'il attendait que ses enfants soient assez grandes pour comprendre...

