Gabriel Attal "a tué politiquement son amoureux" Stéphane Séjourné : du crush aux épreuves...

C'est sur Twitter qu'on peut voir l'une des premières photos des amoureux, en 2017. Certes, pas une photo de couple mais celle d'un rassemblement avec les deux hommes ainsi que Pierre Person et Sacha Houlié, des amis de la faculté avec qui ils ont milité au Mouvement des jeunes socialistes à Poitiers, soit la "bande de Poitiers", l'aile gauche de la majorité LREM. Le cliché a été pris "à la pointe du Trec'h, tout au nord de l'Ile-aux-Moines, au coeur du golfe du Morbihan, dans un ancien hangar ostréicole devenu la propriété du grand-père de Gabriel Attal". Ce sont les débuts du quinquennat d'Emmanuel Macron et le soleil brille en ce mois d'août. Puis, viendra l'outing contre leur gré. En effet, le controversé avocat Juan Branco avait révélé publiquement la relation entre les deux politiques. Gabriel Attal avait fini par évoquer publiquement et de lui-même son homosexualité en 2019. Mais cela ne veut pas dire que les amoureux vont s'afficher publiquement, la discrétion reste de mise.

Une autre épreuve attend le couple : celle de l'importance grandissante que prend le porte-parole au sein du gouvernement et de la majorité. "Je ne sais pas jusqu'à quel point le cas Gabriel Attal a pu causer du tort à Stéphane Séjourné. Mais ce qui est sûr, c'est que Gabriel est en train de prendre toute la lumière et a tué politiquement son compagnon", décrypte un proche auprès du Monde. Un commentaire choc et peut-être radical estime le quotidien. Toujours est-il que monsieur Attal est devant toutes les caméras à chaque sujet, de la crise sanitaire à la hausse des prix de l'énergie. Son amoureux officie désormais loin de Paris, depuis Strasbourg où siège le Parlement européen. A cela s'ajoute la souplesse et l'adaptabilité de Gabriel Attal, à l'aise à gauche comme à droite, à la différence de Stéphane Séjourné qui ne veut pas franchir certaines lignes politiques. Un duo de pouvoir fascinant.