Harry bientôt séparé de Meghan Markle ? Un détail délicat de ses mémoires risque de se retourner contre lui...

Pour l'instant, le prince Harry mène une vie paisible ou presque dans son manoir de Montecito en Californie avec Meghan Markle et leurs deux enfants Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an. Un bonheur qui pourrait bien voler en éclats prochainement. Et le duc de Sussex ne pourra s'en prendre qu'à lui-même si un tel dénouement venait à se produire. Plus de deux mois après la publication de ses mémoires, Le Suppléant, il pourrait bien payer les pots cassés de certaines révélations un peu trop imprudentes.

En écrivant ce livre explosif, le prince Harry semblait vouloir ne rien cacher au public de sa vie. Entre la mort de sa mère, le manque de soutien qui en a suivi de la part de la famille royale, les moments compliqués vécus au sein du clan, les affronts envers Meghan Markle et ses excès de jeunesse, difficile pour le frère de William de tenir sa plume. A tel point qu'il en est même venu à évoquer avoir consommé des produits illicites tels que du cannabis, de la cocaïne et des champignons hallucinogènes. C'est chez Courteney Cox, star de Friends, qu'il affirmait d'ailleurs avoir goûté ces derniers. Ces petites anecdotes a priori sans conséquence pourraient finalement en avoir. Et des bien plus sérieuses que prévu.

Le Daily Mail affirme que des militants conservateurs cherchent à obtenir la demande de visa du prince Harry. Leur but ? Savoir si le frère de William a menti aux agents de l'immigration. Les Etats-Unis sont très à cheval sur la justice stricte sur la consommation de drogues, raison pour laquelle s'il s'avérait qu'Harry avait dissimulé la vérité, il pourrait être puni par une expulsion ou l'interdiction de l'obtention de la citoyenneté américaine. S'il se retrouvait expulsé, il ne pourrait plus vivre avec Meghan et les enfants. La famille serait donc contrainte de déménager puisqu'on imagine mal le prince Harry laisser son épouse, Archie et Lilibet, vivre leur vie de leur côté.

L'arroseur arrosé

A trop vouloir en dire, il semblerait que le prince Harry se soit retrouvé pris à son propre jeu. Et s'il était amené à ne plus pouvoir vivre aux Etats-Unis, difficile d'imaginer où le prince s'installerait. Une chose est sûre, ce n'est pas à Windsor qu'il trouvera du réconfort. Non seulement, les révélations qu'il a faites sur le clan ont échaudé plusieurs des membres de la famille royales, qui lui promettent un accueil glacial s'il vient à participer au couronnement de Charles III en mai prochain, mais son père lui a retiré la résidence de Frogmore Cottage où il vivait avec Meghan avant de s'installer au Canada puis en Californie. Une option peut être envisagée : celle de l'Afrique. Amoureux du continent, le prince Harry et Meghan y ont passé beaucoup de temps, chacun de leur côté d'abord puis ensemble dans un second temps. Cette éventualité est encore lointaine puisque pour l'heure, la requête des conservateurs a été refusée par Washington.