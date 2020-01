Hillary des Ch'tis enceinte, "sous le choc" lorsqu'elle apprend sa grossesse

Vendredi 3 janvier 2020, TFX diffusait les derniers épisodes de la saison 2 de la JLC Family. Et autant dire que ces derniers étaient mouvementés. Alors qu'Hillary avait rejoint sa grande copine Jazz et son mari Laurent pour profiter de vacances à Dubaï, elle a eu la surprise de découvrir sa grossesse.

Sur les images, la jolie blonde apparaît complètement retournée par la nouvelle et peine à y croire. À tel point qu'elle demande confirmation autour d'elle à plusieurs reprises. Une fois convaincue d'être enceinte, son émotion est à son comble. Sur Instagram, Hillary a revécu ce moment avec ses followers en partageant l'extrait en question. "Vous avez vu en live le vrai test de grossesse dans lequel j'ai appris que j'étais enceinte. Depuis ce jour, je sais que je vais devenir maman. Je ne me souvenais même plus de ma réaction tellement j'étais sous le choc. Merci à la JLC Family d'avoir été là, de m'avoir soutenue, de m'avoir aidée. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. @jazztvshow @iam_billionaire et toute la Family", a-t-elle inscrit en légende.

Le 23 novembre dernier, l'ancienne star des Ch'tis révélait pour la première fois attendre un heureux événement avec son chéri Giovanni Bonamy, avec qui elle s'est récemment fiancée. Depuis, elle donne régulièrement de ses nouvelles et se dit "hyper heureuse, excitée et impatiente" à l'idée de devenir maman. Si son baby bump se fait encore timide à trois mois de grossesse, Hillary doit accoucher à la fin du mois de juin 2020. Bien que le sexe du bébé lui importe peu, elle se montre toutefois catégorique sur un sujet : il n'aura pas de compte Instagram à son nom à l'instar d'autres enfants de vedettes de télé-réalité.