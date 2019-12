Hillary des Ch'tis enceinte : un compte Instagram pour son enfant ? Sa réponse

Le 23 novembre 2019, Hillary révélait attendre un heureux événement. Eh oui, l'ancienne candidate des Ch'tis et des Anges de la télé-réalité s'apprête à son tour à fonder une famille avec son compagnon, Giovanni Bonamy (vu dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là). Un bonheur qui survient après que le couple a décidé de se fiancer. "Ce qui se passe, c'est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d'émotions...", écrivait-elle sur Instagram.

Bien que son baby bump ne pointe pas encore le bout de son nez, Hillary en est déjà à son troisième mois de grossesse. Lors d'une session questions-réponses avec ses abonnés, la jolie blonde a accepté de se confier sur l'arrivée de son futur bébé. L'occasion d'apprendre qu'elle ne lui a pas encore trouvé de prénom et qu'elle doit accoucher à la fin du mois de juin 2020. Mais les internautes ont surtout été curieux de savoir si oui ou non il aura un compte Instagram à son nom, à l'instar des enfants de Carla Moreau ou de Jazz. Et la réponse d'Hillary est catégorique : "Non, il se créera son Instagram quand il aura l'âge." Voilà qui a le mérite d'être clair.

En attendant de pouponner, Hillary peut se réjouir d'être "en pleine forme" et de n'avoir aucune nausée. L'ex de Vincent "Shogun" a également partagé son appréhension à l'idée d'accoucher mais se dit "hyper heureuse, excitée et impatiente" de devenir maman pour la première fois. Quant au sexe du bébé, qu'importe pour la jeune femme "tant qu'il ou elle est en bonne santé". C'est tout ce qu'on lui souhaite !