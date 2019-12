Hillary des Ch'tis enceinte : Elle dévoile son début de baby bump

Actuellement à son troisième mois de grossesse, la jeune femme dévoilait à ses followers qu'elle était enceinte le 23 novembre dernier. Très heureuse, elle écrivait : "Après plusieurs semaines de silence, l'homme de ma vie (Giovanni Bonamy) sera le futur père de mon enfant. (...) Ce qui se passe c'est la plus belle chose au monde, un bijou, un miracle de la vie. Tellement de bonheur, de joie, d'émotions." Prévu pour le mois de juin 2020, son accouchement cause quelques inquiétudes à la future maman même si elle se dit néanmoins "hyper heureuse, excitée et impatiente" à l'idée de donner la vie.

Si elle ne souhaite pas dévoiler pour le moment le sexe de son futur enfant, elle a indiqué en revanche à ses abonnés que son bébé était en pleine santé précisant que son coeur battait "super bien". Contrairement à d'autres femmes enceintes qui ont parfois des nausées ou qui ressentent une grande fatigue, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité a assuré qu'elle était "en pleine forme". Catégorique, elle a d'ores et déjà annoncé que son bébé n'aurait pas de compte Instagram.