En 1989, Isabelle Adjani remporte alors le troisième César de sa carrière pour son rôle de Camille Claudel. Elle décide sur scène de lire un passage des Versets sataniques de Salman Rushdie, sur la scène de la cérémonie. Une prise de position qui avait donné lieu à un très grand retentissement, comme l'a rappelé ce lundi 7 novembre, Patrick Cohen alors que l'actrice était l'invitée de C à vous. Mais ce fut surtout l'origine de sa rencontre avec Daniel Day Lewis, illustre acteur et père de son fils cadet, Gabriel-Kane Day-Lewis – elle est aussi la mère de Barnabé, aîné né en 1979 alors qu'Isabelle Adjani était en couple avec celui qui la dirigera magnifiquement dans Camille Claudel, Bruno Nuytten.

Comme rarement, Isabelle Adjani a donc accepté de revenir sur sa rencontre avec l'excellent acteur de There will be blood et Gangs of New York, pour ne citer qu'eux. "C'est vrai qu'il était proche, en tout cas plus proche que moi de Salman Rushdie, a-t-elle rapporté sur le plateau de l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoine. Il a eu évidemment envie de me rencontrer, c'est vrai, en me voyant sur la scène des César, lire ces quelques versets." Lorsque l'actrice s'est rendue à Londres pour la promotion de Camille Claudel, un mot l'attendait à son hôtel. Isabelle Adjani, à l'affiche de Mascarade de Nicolas Bedos, s'en souvient encore mot pour mot. "Lorsque je suis partie à Londres pour la promotion de Camille Claudel j'avais reçu un message dans mon hôtel qui disait 'Welcome to this miserable country, Daniel Day Lewis'. Et voilà", a-t-elle confié.

Isabelle Adjani malade mais toujours passionnée

C'est aux côtés de la réalisatrice Josée Dayan, qu'Isabelle Adjani était l'invitée de C à vous. L'actrice a prêté ses traits à Diane de Poitiers sur France 2 ce 7 novembre 2022, dans la première partie de cette prestigieuse mini-série historique. Et c'est malgré une santé mise à mal par une bronchiolite qui l'a obligée à porter un masque sur le plateau et qui a caché une partie de son visage lumineux et hors du temps, qu'Isabelle Adjani a fait le déplacement. Témoignant encore et toujours d'une passion folle pour son si beau métier.

France 2 a réuni 2,84 millions de Français et 13,5% du public (7,0% des FRDA-50), pour le lancement de sa série de prestige Diane de Poitiers.