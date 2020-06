Jacques Brel, un père absent et atypique : sa fille raconte

En juillet 2019, lorsqu'elle avait inauguré les allées Jacques-Brel dans le 19e arrondissement de Paris, France Brel avait arboré un grand sourire aux côtés de la maire de Paris Anne Hidalgo. Elle avait également rendu hommage à son célèbre papa et à son incroyable carrière. Si le chanteur mythique décédé en octobre 1978 à l'âge 49 ans, d'une embolie pulmonaire massive, a marqué à jamais le monde de la musique, dans sa vie personnelle, le bilan se fait en demi-teinte.

Marié en 1950 à Thérèse Michielsen, dite Miche, (qui est décédée en mars dernier à l'âge de 93 ans), Jacques Brel a eu trois filles avec elle : Chantal (née en 1951 et décédée en 1999), France (née en 1953) et Isabelle (née en 1958). Malgré cette belle et grande famille, le chanteur ne lui a pas été fidèle, son épouse l'autorisant à avoir des maîtresses. Des infidélités et un intérêt peu prononcé pour la famille qui expliquent pourquoi Jacques Brel a été un père absent.

Le 21 juin dernier, à l'occasion de la fête des Pères, Version Femina a publié le témoignage de France Brel, 66 ans. Cette dernière regrette que son célèbre père n'ait pas passé plus de temps avec elle. "Je ne sais pas ce qu'est un père au quotidien. Contrairement à d'autres hommes, il ne s'en cachait pas. Il était habité par quelque chose plus fort que lui", a-t-elle confié. Parce que Jacques Brel se considérait plus comme un artiste que comme un père, il en est arrivé un jour à faire une demande surprenante à sa fille : "C'est lui-même qui m'a demandé un jour de ne plus l'appeler papa, mais par son prénom. Nous n'avions pas une relation classique de parent à enfant."

Si sa relation avec son papa était très particulière, France Brel ne veut en garder que les bons moments : "Je le prenais comme il était. Lorsqu'il était avec nous, il était bien là. J'adorais parler avec lui, écouter ses chansons. Au restaurant, quand nous étions avec lui, par discrétion, il se plaçait toujours dos à la salle pour ne pas être reconnu et refusait alors les autographes parce qu'il était en famille."

France Brel a créé sa propre famille par la suite. Remariée, elle est la maman de deux grands enfants et se dit très "heureuse".

Les confidences de la fille de Jacques Brel sont à retrouver dans Version Femina, numéro du 22 au 28 juin.