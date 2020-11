Jalil Lespert et Laeticia Hallyday confinés à la campagne : photo drôle avec un ami proche

Avec le reconfinement, Carla Bruni-Sarkozy songe à se reconvertir en mécanicienne (humour) et Jalil Lespert dans l'entretien des espaces verts (humour toujours).

Samedi 7 novembre 2020, au lendemain des 10 ans de sa fille Kahina, l'acteur et réalisateur franco-kabyle de 44 ans a publié une nouvelle photo sur sa page Instagram, se dévoilant dans un cadre champêtre, dans une maison de campagne, avec un souffleur entre les mains. Jalil Lespert, qui commente "reconversion" en légende, pose au côté d'un homme qui n'est autre que Pierre Rambaldi, un ami de très longue date de Laeticia et Johnny Hallyday, mari de Marie Poniatowski et marraine de Jade.

Nouvelle preuve que l'histoire d'amour entre la maman de Jade (16 ans) et Joy (12 ans) et l'ex de Sonia Rolland est du sérieux et promet de s'inscrire dans le temps.