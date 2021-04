Jamel Debbouze fier de Trappes : il interpelle Pascal Praud et Nadine Morano

"Encore une fois sa ville est sous le feu des projecteurs et pas pour dire qu'elle est belle. Pour la salir, la clasher, ça s'agite sur Twitter. Pourtant Trappes moi je t'aime (...) Abasourdi quand j'entends certains propos, qui peut juger une ville sans y avoir mis les pieds ? (...) Oui certains ont des discours radicaux, mais j'en entends plus sur vos plateaux télé qu'en me baladant dans les rues", lance notamment Keurta dans sa chanson, baptisée Trappes.

Cet artiste local ne s'attendait peut-être pas à ce que Jamel Debbouze accepte d'apparaître dans son clip et le partage sur les réseaux sociaux. "Jamel Debbouze, que je remercie, a partagé mon morceau Trappes sur sa page Instagram. C'est une fierté d'avoir réussi à toucher un artiste comme Jamel Debbouze", s'est félicité Keurta.