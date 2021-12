Jean Castex et Jean-Michel Blanquer comme on les a rarement vus : une vidéo fait le buzz

Jean Castex et Jean-Michel Blanquer se sont rendus le 14 décembre 2021 dans une école de Marseille, à l'heure du renforcement du protocole sanitaire dans les milieux scolaires pour répondre à l'augmentation des cas de Covid-19 parmi les enfants. S'ils ne développent pas, en général, des formes graves, ils peuvent transmettre le virus, comme l'a expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran. Ainsi, le gouvernement souhaite intégrer la population infantile dans les mesures des autorités pour freiner la cinquième vague - augmentation des dépistages, vaccinations des moins de 12 ans fragiles -, à quelques jours des fêtes de Noël. Dans leur déplacement, les deux ministres ont pu applaudir des enfants dans une classe qui chantaient Vive le vent, les accompagnant joyeusement.

Pour accueillir le Premier ministre Jean Castex - qui a retrouvé la forme après avoir contracté le coronavirus en novembre - et le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, des enfants d'une classe ont interprété une chanson emblématique de la saison : Vive le vent. Face aux écoliers, les deux hommes politiques ont chanté avec eux, accompagnant la musique d'applaudissements et de gestes. Ce moment, immortalisé par les caméras de BFMTV, ont rapidement fait le tour d'Internet, devenant une vidéo virale. On a rarement vu le chef du gouvernement et son collaborateur comme cela !

Si les dates des vacances scolaires de Noël n'ont pas été modifiées, le protocole sanitaire est passé au niveau 3 depuis le 9 décembre dans les écoles maternelles et élémentaires - mis à part la Guyane qui reste en niveau 4. Ce qui veut dire qu'après un cas confirmé, les cours continuent en présentiel pour les élèves testés négatifs, mais à distance pour ceux qui ont été testés positifs, avec un isolement de dix jours. Les familles sont invitées à réaliser un nouveau dépistage au bout de 7 jours. Si 3 cas apparaissent dans une classe, elle est fermée pour 7 jours.

Les parents d'élèves se divisent aujourd'hui sur la question de la vaccination des enfants. A partir de ce 15 décembre, elle est ouverte pour les enfants fragiles de 5 à 11 ans ou au contact de personnes à risques. Le produit utilisé sera bien moins concentré que celui utilisé chez l'adulte. Olivier Véran avait ainsi évoqué une "dilution adaptée pour les enfants", tandis que la Haute Autorité de Santé citait dans son avis "une posologie adaptée de 10 µg" pour les moins de 12 ans, ce qui est utilisé à l'étranger, contre 30 µg pour les plus âgés, rappelle BFM. Dans les jours à venir, celle-ci devrait devenir généralisée, sur la base du volontariat, dans l'attente du feu vert des autorités sanitaires, alors qu'elle est autorisée par l'Union européenne depuis le 25 novembre dernier. La HAS et le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) doivent rendre rapidement leur avis sur la question.