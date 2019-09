Jean-Jacques Goldman : Déjà millionnaire grâce au streaming ?

C'est le jackpot ! Le 23 août 2019, l'ensemble de la discographie de Jean-Jacques Goldman (67 ans) devenait disponible sur les plateformes de streaming : Deezer, Apple Music et Spotify. En moins de deux semaines, ses tubes auraient généré plus de 11 millions de téléchargements sur Spotify. Une très belle réussite pour l'artiste qui avait longtemps résisté à ces nouvelles formes de diffusion de la musique.

En effet, le chanteur expliquait son refus par son engagement pour la défense du droit d'auteur. Mais à en croire les chiffres, l'ancien membre des Enfoirés a bien fait de changer d'avis. Et ce n'est pas tout puisque selon Le Soir, les streams de ses morceaux augmenteraient de 350.000 unités chaque jour. Un véritable pactole pour l'interprète de Quand la musique est bonne.

"Gold" Man, l'homme qui valait de l'or

De plus, l'artiste aurait réussi à négocier un contrat en or avec les différentes plateformes de streaming sur lesquelles ses morceaux sont disponibles. Alors que les jeunes artistes touchent à peu près 10% sur chaque album vendu, Jean-Jacques Goldman toucherait lui près de 25% selon Le Parisien. Son contrat serait d'ailleurs l'un des plus rentables de l'industrie musicale. Ludovic Pouilly, directeur des relations avec les labels chez Deezer expliquait : "Depuis deux ou trois ans, le streaming a permis à l'industrie musicale de retrouver une vraie croissance économique."

Depuis la publication de ces chiffres records, Jean-Jacques Goldman est au coeur de nombreuses rumeurs concernant sa fortune. Le 6 septembre 2019 dans l'émission TPMP, l'animateur Matthieu Delormeau a d'ailleurs estimé que l'artiste pourrait percevoir "près de deux millions par mois". Plutôt pas mal comme retraite, non ?