Jean-Jacques Goldman : Rare apparition aux côtés d'un humoriste célèbre, photo très remarquée !

C'est une photo que personne ne s'attendait à voir : ce dimanche, Michaël Youn s'est emparé de son compte Instagram pour partager avec ses abonnés un selfie plutôt original en compagnie d'un homme qu'on voit désormais très peu... Jean-Jacques Goldman ! Souriant, le chanteur de 71 ans est entouré de deux de ses collègues, Pascal Obispo et Patrick Bruel (voir le diaporama).

Si les internautes ont dû être ravis de revoir l'interprète de Quand la musique est bonne, ils ne s'y sont malheureusement pas trompés : la photo parait plutôt ancienne et semble être, en réalité, une belle archive du meilleur ami de Vincent Desagnat, une photo prise il y a quelques années, pendant un concert des Enfoirés, si l'on en croit leur t-shirt.

Le père des adorables Seven et Stellar a d'ailleurs rajouté une petite blague : "Selfie dans la salle des coffres de la SACEM", en référence aux très nombreuses chansons populaires des trois hommes... qui ont dû leur rapporter quelques royalties ! Et si Patrick Bruel et Pascal Obispo continuent leur fructueuse carrière, ce n'est plus le cas de Jean-Jacques Goldman : le chanteur n'a plus sorti de chansons depuis plusieurs années et a même passé la main dans le concert des Enfoirés. Entre autres, à Michaël Youn, d'ailleurs !