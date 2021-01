Jean-Pierre Bacri brouillé avec Dominique Farrugia pour "une connerie" : "Je ne l'ai pas rappelé"

Le monde du spectacle se remet tout juste de l'annonce de la mort de Jean-Pierre Bacri. Le comédien est décédé des suites d'un cancer lundi 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans. Depuis, de nombreuses personnalités lui rendent hommage. Mercredi 20 janvier, c'est sur France Inter que Dominique Farrugia a eu une pensée particulière pour le regretté comédien.

Dans l'émission Popopop présentée par Antoine de Caunes, l'ex membre des Nuls est revenu sur son amitié avec Jean-Pierre Bacri, mais également sur leur brouille. Le comédien et réalisateur, bouleversé, s'est souvenu de l'acteur avec qui il avait partagé l'affiche de Didier (1997) et de La Cité de la peur (1994) : " On aimait beaucoup (avec Les Nuls) Jean-Pierre et Agnès. C'est le genre d'acteur avec qui on avait accroché directement (...) On avait beaucoup de points communs et j'ai passé énormément de soirées avec lui. C'est quelqu'un d'important pour nous".

Dominique Farrugia a ensuite expliqué que son deuil est d'autant plus douloureux à faire qu'il ne lui avait plus parlé depuis dix ans : "Je suis comme 99% des Français aujourd'hui, en deuil parce qu'on a perdu quelqu'un d'important. Je suis personnellement en deuil parce que je pense que ça fait dix ans que je me disais : 'Tu devrais l'appeler'. On s'est fâchés pour une connerie et je ne l'ai pas rappelé." Et de conclure : "Ça m'énerve qu'on parle de lui comme du grincheux alors qu'il était juste extrêmement brillant, et un immense comédien et auteur formidable".

Le comédien de 58 ans n'en dira pas plus et préfère garder pour lui ses "souvenirs fous" avec l'inoubliable Jean-Pierre Bacri. Ces souvenirs sont distillés avec bienveillance ces derniers jours par tous les proches du complice, à l'écran comme à la vie, d'Agnès Jaoui.