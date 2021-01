Jean-Pierre Bacri : Son ancien chauffeur lui "roulait des pétards" pour ses fins de journées

Il a été son chauffeur de 2015 à 2017. Valentin Morel, le fils de François Morel, a été bouleversé en apprenant la mort de Jean-Pierre Bacri, le 18 janvier 2021. Ensemble, ils ont parcouru de nombreux kilomètres, forgeant une amitié aussi solide qu'inattendue. Alors qu'il prenait le volant pour la première fois pour conduire le comédien, une certaine appréhension rongeait le jeune homme... jusqu'à ce, sur le siège arrière, il entende une curieuse requête. "La seule chose que je te demande, c'est de me rouler un petit pétard pour ma fin de journée, aurait-il suggéré. Et de me laisser mettre du Snoop Dogg à fond sur le chemin du retour..."

Quand je l'ai rencontré, il était amaigri, parfois essoufflé

Jean-Pierre Bacri avait une sainte horreur de prendre l'avion. Il a donc partagé de très longs voyages avec Valentin Morel, entre la France, l'Italie et la Pologne. "C'était un homme droit, se souvient le conducteur dans les colonnes du journal Le Parisien. De ceux dont on souhaite immédiatement se faire un tuteur quand on les rencontre." Un rôle que l'acteur a tenu à merveille. Un jour, alors qu'ils buvaient un café ensemble, il lui avait promis de ne plus jamais l'engager comme chauffeur "parce qu'il méritait mieux". Le fils de François Morel a toutefois eu la surprise, émouvante, de retrouver certains de leurs échanges dans les dialogues du film Place Publique, en 2018.