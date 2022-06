Jean Reno et sa femme Zofia s'offrent une rare sortie en amoureux à Monte-Carlo [PHOTOS]

A presque 74 ans (son anniversaire est en juillet), pas question pour Jean Reno de se reposer : au contraire, l'acteur innove, change de rôles et se dirige de plus en plus... vers les séries ibériques : après son apparition surprise dans la série à suspense Qui a tué Sara ?, véritable carton sur Netflix, l'ami du défunt Johnny Hallyday et parrain de sa fille Jade est désormais attendu dans Une affaire privée, un thriller qui sera diffusé dans quelques mois, où il donnera la réplique aux actrices Aura Garrido et Ángela Molina.

Et ils étaient tous les trois réunis ce samedi 18 juin 2022 à Monte-Carlo pour le Festival de la Télévision, qui se tient chaque année sur le Rocher. Très en forme, le comédien français était vêtu d'un costume bleu et semblait très heureux d'être présent, lui qui enchaîné les rôles à succès dans sa longue carrière (notamment dans Léon ou Le Grand Bleu, deux films cultes).

Entourées de ses deux jeunes partenaires, il a posé, souriant devant les photographes. Mais le moment qui l'a vu le plus souriant, c'est bien sûr lorsque sa femme Zofia l'a rejoint. Vêtue d'une robe noire, elle était absolument splendide et scintillait de mille feux. Malgré leur différence d'âge, puisque la Britannique est âgée de 50 ans, leur mariage est donc une histoire qui marche : tous deux se connaissent depuis près de 20 ans et fêtent cette année leurs 16 ans de mariage.

Ils sont d'ailleurs parents de deux enfants : Cielo, leur premier fils, est né en 2009 et Dean, le petit dernier de la famille aura 9 ans en septembre prochain. Tous les deux, très protégés par leurs parents, ne sont jamais exposés en public mais semblent parfaitement s'entendre avec le reste du clan, composé également des quatre premiers enfants de Jean Reno, nés de deux mariages différents.

De sa première union avec Geneviève, l'acteur avait en effet eu deux enfants aujourd'hui adultes, Sandra, née en 1977, et Michaël, né trois ans plus tard. Remarié plus tard avec Nathalie, il avait cette fois accueilli Tom en 1996 et Serena en 1998, avant de divorcer en 2001. Mais cette fois, Zofia semble bien être la bonne, et vu leur complicité sur le tapis rouge, on ne peut leur souhaiter que le meilleur !