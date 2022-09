Jenifer resplendissante dans un look coloré et rétro à l'occasion d'un grand Festival, le show est total

La fête était totale le week-end dernier à l'occasion du Festival Paris Paradis, qui se tenait du 16 au 18 septembre. "3 jours pour se retrouver, rire et faire la fête autour de jeunes talents et de têtes d'affiches" pouvait-on lire sur le site officielle de La Villette, là où se tenait cet événement exceptionnel organisé par la rédaction du Parisien. Des artistes de renom tels que Christophe Willem, Bilal Hassani, Matthieu Chedid ou encore Pete Doherty ont fait le show. Mais une star a particulièrement retenu l'attention des spectateurs : il s'agit de Jenifer, l'ancienne gagnante de la Star Academy, une émission qui fait d'ailleurs son grand retour sur les antennes de TF1.

La chanteuse de 39 ans a livré une prestation de haute volée dans une tenue époustouflante composée d'un chemisier satiné vert et d'un pantalon à pattes d'éléphant rose aux motifs fleuris. Un look rétro et coloré, de quoi éblouir ses fans, sans oublier ses cheveux détachés ainsi que son make-up impeccable. Pour rappel, la jolie brune est rapidement devenue une référence dans la variété française notamment grâce à des tubes comme Au soleil et Ma révolution.

Une vie d'artiste

Elle a également reçu plusieurs prix (huit fois lauréate aux NRJ Music Award et une fois aux MTV Europe Music Awards) et de nombreux disques d'or. Elle compte huit albums studio à son actif (un nouveau est attendu le 4 novembre prochain) et 27 singles, parmi lesquels 12 sont parvenus à se hisser dans le top 10 annuel des chansons les plus écoutées en France. Une carrière bien remplie pour l'artiste originaire de Nice.

Côté amour, elle vit un rêve éveillé avec son amoureux Ambroise Fieschi, à qui elle avait dit oui il y a trois ans en Corse au terme d'une magnifique cérémonie. Ensemble, ils sont parents d'un petit garçon né en mai 2021. Elle est également la maman d'Aaron (né en 2003 de sa relation avec le musicien Maxim Nucci) et de Joseph (né le 13 août 2014 et fruits de son amour avec l'acteur Thierry Neuvic).