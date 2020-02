Jessica Thivenin amincie et "choquée" : son ventre plat de retour !

Jessica Thivenin est enchantée. L'ancienne candidate des Marseillais vient de cocher la dernière case de ses objectifs, à savoir retrouver le physique qu'elle avait avant de tomber enceinte de Maylone. Via Instagram et Snapchat, elle a affiché sa silhouette très amincie, et elle-même n'en revenait pas. "Je me suis levée ce matin, j'étais choquée ! Je suis trop contente, regardez mon ventre, il est tout plat ! C'est ça que je voulais, s'il reste comme ça, ça me va. Mais je sais très bien que dans une heure il va gonfler", a-t-elle déclaré.

Il faut dire que Jessica Thivenin n'a pas lésiné sur les efforts ces derniers temps. Enfin disposée à prendre soin d'elle après les multiples frayeurs que lui a donné son fils de quatre mois (hospitalisations, opérations d'urgence, étouffements...), la jolie blonde de 30 ans a tout fait pour sculpter son corps. Séances de cardio quotidiennes, efforts à la salle de sport, rééducation du périnée... l'épouse de Thibault Garcia n'a rien lâché. Mardi 11 février, elle retrouvait même sa grande copine Stéphanie Durant pour un cours intensif de Hot Yoga à Dubaï. Une motivation acharnée qui a fini par payer. Toujours aussi gourmande, Jessica Thivenin n'a toutefois pas résisté à l'envie de fêter ses exploits en se faisant livrer un bon plat de sushis.

L'ex-star du petit écran avait confié avant la naissance de Maylone avoir pris dix à douze kilos pendant sa grossesse. Désormais décomplexée, Jessica Thivenin risque de poster prochainement de sensuelles photos d'elle. Elle prendra peut-être même la pose en bikini puisqu'elle et Thibault sont d'ores et déjà à la recherche d'une nouvelle destination pour les vacances, quelques jours seulement après être rentrés de l'île Maurice... "Le monde est grand", comme le dit si bien Jessica Thivenin.