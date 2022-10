Jesta Hilmann en larmes et désemparée : ses jeunes fils ont avalé un produit toxique...

Il y a quelques jours, Jesta Hillmann s'est fait retirer les amygdales. Une opération extrêmement douloureuse qui fait vivre un véritable enfer à la candidate de Mamans & Célèbres. Très faible, la jeune femme a tenté de prendre un antalgique très puissant afin de calmer sa douleur. Un médicament qui s'est finalement révélé être une très mauvaise idée. "Je ne supporte plus le Tramadol. Je me suis mise à vomir partout ce matin. Et je peux vous dire que l'acidité du vomi dans ma gorge c'est terrible niveau douleur", a-t-elle expliqué, épuisée, sur Instagram ce dimanche 30 octobre 2022.

"En plus ce matin quand je les ai pris, j'avais fait un smoothie avec de la banane de la fraise etc. On s'est dit que bon ça allait bien tapisser l'estomac. Mais bon je sentais que j'étais nauséeuse à chaque fois que je prenais le Tramadol, mais là... Là j'ai vomi partout quoi. Et en plus ça fait mal à la gorge de vomir. C'est terrible", a-t-elle ajouté.

Seule chez elle, la femme de Benoît Assadi a vomi dans le salon. Enfermée dans la salle à manger, elle a indiqué ne plus pouvoir y retourner. "J'ai vomi partout dans le salon. Du coup j'en ai foutu partout et là je suis incapable de retourner dans le salon. Incapable. Si je revois ça je pense que je revomis. Je me suis enfermée dans la salle à manger j'attends qu'il rentre. (...) Il ne manquerait plus que ça déclenche une hémorragie. Bon j'ai évacué les médocs normalement ça va passer", a confié l'ancienne candidate de Koh-Lanta.

On a appelé le Samu

Alors que son mari et ses enfants Juliann et Adriann sont finalement rentrés à la maison, Jesta a eu la peur de sa vie. Alors qu'elle était déjà au plus mal à cause de son opération, elle s'est aperçue que ses enfants ont avalé un produit toxique, un parfum d'intérieur. "On a appelé le Samu ils nous ont passé le centre antipoison", a-t-elle raconté avant de fondre en larmes.

Sur les conseils des médecins, la jeune femme doit surveiller le comportement de ses enfants afin de voir s'ils ont une attitude anormale. "Le plus grave ce sont les huiles essentielles ou qu'ils soient un peu bourrés à cause de l'alcool", ont fait savoir les docteurs au téléphone. Terrorisée, Jesta Hillmann s'est ensuite mise à nettoyer tout son appartement et à retirer tous les produits dangereux qui pourraient être à portée de main de ses enfants. "Un accident domestique c'est tellement vite arrivé" , s'est-elle désolée en pleurs.

Finalement, tout est rentré dans l'ordre puisque Juliann et Adriann semblent tout à fait normaux et n'ont pas vomi ou fait de réaction allergique. Plus de peur que de mal !