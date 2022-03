JoeyStarr et son ex-compagne Jennifer : Violence, infidélité, tentative de suicide... une relation chaotique

Au fil des années, JoeyStarr a laissé tomber l'image de bad boy qui lui collait à la peau. S'il n'a rien perdu de sa hargne et de son franc-parler, le membre de NTM s'est assagi. Comparé, en tout cas, à l'époque où il côtoyait la justice d'un peu trop près. L'un de ces moments, JoeyStarr l'a vécu avec Jennifer, son ex-compagne dans les années 1990. Le chanteur comparaissait au tribunal de Bobigny pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours. Face au juge, l'ancien couple était décrit comme volcanique, passionnel, une relation hachée, violente, faite " d'enfermement hystérique, de comportements sado-maso " indiquait l'avocat de JoeyStarr à l'audience. Ce cheminement les aurait donc conduit à se déchirer au tribunal après d'intenses épisodes de violence.

Une lourde dispute ayant éclaté pour une question d'infidélité selon JoeyStarr a été la fois de trop : "Elle me trompait. Ça me montait à la tête". Pour cette raison, le rappeur lui a asséné "deux vraies gifles". Pourtant, le bilan médical de la plaignante est plus chargé : "Fractures du nez, hématomes sur tout le corps, éclats de verre dans les seins, blessures" nécessitant "plusieurs opérations chirurgicales". Elle-même aurait été violente : "Je l'ai ceinturée, jetée à terre plusieurs fois. Ça a duré un petit moment avant qu'elle se calme". Cette escalade de violence a presque fini par tuer Jennifer Galin et JoeyStarr. Les deux ex tentent de mettre fin à leur jour et JoeyStarr est suivi psychologiquement, empreint à une forte dépression.

A l'issue de ces longues journées de témoignages, JoeyStarr écope de six mois de prison ferme. Pas de retour de flamme à noter pour Jennifer Galin et le rappeur mais cette parenthèse chaotique n'a pas empêché Le Jaguarr de retomber amoureux. L'artiste de 54 ans a partagé la vie de Béatrice Dalle, Leïla Dixmier, la mère de deux de ses fils, Matisse, 16 ans et Khalil, 14 ans - il est aussi papa d'un troisième garçon, Marcello, né en janvier 2015 dont l'identité de la maman n'est pas connue. Il a également été en couple avec la cinéaste Maïwenn puis a connu une relation de quelques mois avec l'animatriceKarine Le Marchand en 2018. A ce jour, le rappeur est toujours un coeur à prendre. Il n'a pas encore trouvé celle qui lui mettra la fièvre.