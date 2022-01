José Garcia déchaîné : retour en fanfare à l'Alpe d'Huez, rosé sous le bras, face à Ahmed Sylla

Festival de comédie de l'Alpe d'Huez : jour 4 ! En Isère, les comédies s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Après Jérôme Commandeur, Thierry Lhermite, François-Xavier Demaison ou encore Franck Dubosc, c'était au tour d'Ahmed Sylla de venir défendre son prochain film : Jumeaux mais pas trop !, en compétition cette année. Jeudi 21 janvier 2022, l'humoriste et comédien a joyeusement pris la pose avec ses camarades Pauline Clément et Bertrand Usclat... en doudoune bien sûr.

La comédie Jumeaux mais pas trop ! met en scène deux frères qui découvrent soudainement l'existence l'un de l'autre, 33 ans après leur naissance. Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d'autant plus grande que l'un est blanc, l'autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d'être la seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n'a l'impression d'avoir tiré le gros lot... Un long-métrage réalisé par Olivier Ducray et Wilfried Meance, dont la date de sortie n'a pas encore été confirmée.

Au pied des pistes, Ahmed Sylla et ses copains ont pu croiser l'équipe du film Au revoir le bonheur, également en compétition. Le réalisateur Ken Scott a fait le voyage depuis le Québec avec plusieurs de ses acteurs : Louis Morissette, Antoine Bertrand et François Arnaud. Cette comédie raconte l'histoire de quatre frères que tout oppose : leurs femmes et leurs nombreux enfants se rendent à la maison d'été, aux Iles de la Madeleine, pour offrir leurs derniers adieux et répandre les cendres de cet homme qui a été si important pour chacun d'eux. Lorsque Nicolas, le plus jeune frère, perd l'urne contenant les cendres de leur père, les conflits commencent...