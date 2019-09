Josiane Balasko et son mari assistent aux obsèques de Nancy Holloway

Bien qu'éloignée de la scène depuis 2008, la chanteuse américaine de jazz et de soul Nancy Holloway, installée en France, avait laissé un souvenir impérissable dans l'esprit de bien des gens. Les obsèques de l'artiste, morte à son domicile le mercredi 28 août, ont eu lieu le 6 septembre à Paris.

C'est au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de la capitale, que ses proches, amis, collaborateurs, anonymes et personnalités ont pu lui dire adieu. On a pu voir la comédienne Josiane Balasko, accompagnée de son mari George Aguilar. La veille, la star de cinéma avait appris la mort de son ex-époux et père de sa fille Marilou, l'artiste Philippe Berry, à qui elle a depuis rendu hommage sur Instagram.

Lors des obsèques de Nancy Holloway, on a aussi pu voir les chanteurs Alain Turban, Michel Orso ou encore Hervé Vilard. La chanteuse Indra Kuldasaar était également présente, tout comme l'ancienne Clodette Ketty-Lydia Naval et le journaliste Jean-Pierre Pasqualini.

"Nancy Holloway s'est éteinte ce matin à son domicile. Elle avait quitté la scène en 2008 en raison de problèmes de santé. Nancy a travaillé avec les plus grands artistes et producteurs internationaux de la musique jazz comme de la variété internationale à l'instar de Sammy Davis Junior, Quincy Jones et Dizzy Gillespie", avait déclaré Christophe Mouty, devenu son curateur, à l'AFP.

Tombée amoureuse de la France au point de s'y établir définitivement dans les années 1960, la chanteuse avait une dizaine de succès à son actif, dont Dis-lui que je ne suis pas là en duo avec Nino Ferrer, Dernier Baiser, J'ai découvert Paris, Prends garde à toi... Elle avait aussi repris en français le succès de Dionne Warwick Don't Make Me Over, devenu T'en va pas comme ça.

Thomas Montet