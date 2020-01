Julia Paredes en souffrance: "Il y aura quoi qu'il arrive une opération" (EXCLU)

En 2015, Julia Paredes, l'une des stars de l'émission Mamans & Célèbres sur TFX, a eu un terrible accident de blob jump (une structure gonflable placée en milieu aquatique sur laquelle on saute pour atterrir dans l'eau.). Aujourd'hui, elle garde encore de graves séquelles de l'accident et l'avenir n'est pas rose. Elle s'est confiée à Purepeople.com.

"En sautant, je me suis cassé une vertèbre. Je suis restée paralysée, avec un corset. J'ai failli être paralysée à vie. C'est une chance pour moi de marcher aujourd'hui. (...) Je suis restée plusieurs mois avec un corset avec une infirmière qui me donnait à manger tous les jours, qui me faisait des piqûres", a-t-elle raconté sur Snapchat en novembre dernier. Aujourd'hui, après nous avoir fait des confidences sur sa fille de 2 ans et sa rupture avec Maxime, la maman de Luna nous donne des nouvelles de sa santé : "Il y a de la rééducation qui est prévue. Je fais régulièrement des scanners pour vérifier l'état de mon dos. Le dernier qui date d'il y a trois ou quatre mois est assez critique. J'ai le bas du dos complètement tordu, donc on a prévu des séances de rééducation et, après la rééducation, on verra si on doit opérer. Dans les années à venir, il y aura quoi qu'il arrive une opération pour calmer la douleur et permettre à mon dos de retrouver une certaine droiture."

Cet accident a de vraies conséquences sur le quotidien de Julia Paredes comme elle nous l'a expliqué : "Je ne peux pas porter beaucoup de choses. J'ai dû arrêter le sport parce que je ne peux pas faire trop d'efforts. J'aimais bien faire des squats avec des poids, mais je ne peux plus car si je fais trop de mouvements à répétitions comme me baisser et me relever, mon dos se bloque, je tombe et je dois attendre quelques minutes pour me relever."

Au quotidien, Julia Paredes souffre énormément, mais elle a à coeur de ne rien montrer à sa fille. La maman de 30 ans au caractère bien trempé conclut : "Je porte Luna car je ne veux pas qu'elle se dise que je ne peux pas. Je prends sur moi, je prends des cachets assez forts pour calmer la douleur. Je fais comme si de rien était et le soir, quand elle se couche, je ne bouge plus tellement j'ai mal."

