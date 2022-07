Julie Andrieu est la cousine d'un écrivain à succès !

Julie Andrieu est une personnalité très appréciée des Français. La présentatrice et critique gastronomique de 48 ans connaît le succès, notamment avec son émission Les Carnets de Julie, sur France 3. Mais elle n'est pas la seule membre de sa famille à connaître la réussite.

L'épouse du neurochirurgien Stéphane Delajoux est en effet de la même famille qu'un célèbre écrivain, devenu connu dès son premier roman, Et si c'était vrai..., (adapté au cinéma en 2005). Vous l'aurez compris, il s'agit de Marc Lévy. En effet, la grand-mère maternelle de Julie Andrieu a épousé en secondes noces le grand-père maternel de Marc Lévy. Un lien sur lequel ils se font discrets.

Julie Andrieu a également une cousine qui connaît le succès. Il s'agit de Cathy Andrieu, révélée au grand public en 1992 dans Hélène et les garçons en jouant Cathy. Elle a ensuite joué dans La Philo selon Philippe (1995-1996) et Sous le soleil (1997). Et depuis 2015, elle a repris son rôle de Cathy dans Les Mystères de l'amour. Elle a d'ailleurs récemment poussé un coup de gueule concernant les intrigues de son personnage. "À titre personnel, j'aimerais beaucoup revenir à la normale avec José et les enfants. Mais Cathy a pris un autre chemin où elle se laisse influencer. Béatrice la fait partir sur d'autres envies. Je n'avais pas envie de ce nouveau trouple. J'avais envie qu'il y ait d'autres histoires. Pourquoi pas que Cathy vive une vraie histoire avec Béatrice. Repartir dans des histoires purement sexuelles, personnellement je n'en avais pas envie", avait-elle notamment regretté auprès de Toute la télé.

Quoi qu'il en soit, si le public savait qu'elle avait été mariée à son ancien partenaire de jeu David Proux (qui jouait Etienne), avec lequel elle a eu ses enfants Alice et Mathis, il ignorait peut-être que Julie Andrieu et elle étaient cousines. Jusqu'à maintenant !