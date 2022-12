Julien Doré critiqué par Michel Fugain : la réponse culte (et un peu humiliante) du chanteur en vidéo

On connaît l'humour génial de Julien Doré, capable de faire rire avec une grosse courgette - les fans auront la référence - ou avec ses réponses décalées aux commentaires désagréables d'internautes. Cette fois, le chanteur à la sublime crinière a directement répondu à une autre personnalité : Michel Fugain. En même temps, l'octogénaire l'avait bien cherché...

Tout a commencé quand le chanteur du titre Une belle histoire a attaqué - après Benjamin Biolay - le jeune papa. Il a en effet déclaré à Ciné Télé Revue - en plus de s'en prendre aux divins cheveux de Julien Doré : "Ça ne me parle pas plus que le rap ! Ça manque d'émotion [...] Ils ne savent pas faire de chansons populaires." Sympa...

Julien Doré - qui est pourtant très populaire - a donc décidé de réagir, à sa façon. Bien sûr, il n'est pas rentré en confrontation directe avec son aîné - ce n'est pas Booba et Kaaris. Non, comme toujours, il a fait preuve d'humour. Samedi 17 décembre 2022, en story de son compte Instagram, il a tout d'abord partagé un article reprenant le clash de Fugain, l'a accompagné de trois émojis les larmes aux yeux et d'une blanche colombe en signe de paix.

Loin de vouloir en effet faire la guerre au créateur du Big Bazar, Julien Doré a tout de même tenu à répliquer. A la story suivante, il a donc repris une chanson de notre sacré Michel, Fais comme l'oiseau, ou plutôt une partie très bien choisie de celle-ci puisqu'on peut entendre les paroles : "Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau. Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau." Un extrait du morceau calé pile sur une vidéo montrant Monsieur Fugain tomber lamentablement de la scène où il donnait un concert.

Julien Doré a l'habitude de sniper avec humour. Il y a quelques années, alors qu'un homme commentait sa tenue sur Twitter, il avait envoyé : "Elle va se calmer Cristina Cordula ?". Un autre, qui était "prêt à mettre une grosse somme" pour "se débarrasser de Julien Doré" avait reçu une réponse super : "File-moi un RIB, je m'en occupe." Clashé aussi une fois pour ses tatouages, il avait demandé en guise de réponse à son hater s'il était dermato.

Bref, on adore !