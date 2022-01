Juliette Binoche a échappé à la mort sur un tournage : "J'étais au fond de l'eau"

L'actrice aux multiples récompenses Juliette Binoche était l'invitée de Nathalie Lévy dans En aparté mercredi soir sur Canal+.

Elle en a profité pour revenir sur un événement marquant de sa vie de comédienne : L'accident qu'elle a subi sur le tournage des Amants du Pont-neuf du réalisateur Leos Carax en 1991. Un scène dans l'eau plus particulièrement où la passion de l'actrice lui a fait frôler la mort. "S'il avait fallu mourir pour jouer quelque chose, je pense que... j'avais un côté où je pouvais aller très loin. J'ai failli me noyer dans une des scènes. Ça m'a quand même perturbée" confie-t-elle à la journaliste.

L'actrice, qui a propagé des théories complotistes en pleine pandémie de Covid 19, se remémore ce moment comme une révélation : "J'ai choisi la vie à ce moment-là. J'étais au fond de l'eau et je n'arrivais pas à remonter. Il y a vraiment eu un éclat de 'oui' qui était comme un contrat avec moi-même." Du tournage, Juliette Binoche garde également des souvenirs de moments partagés et d'altruisme. "C'est un film que l'on a fait ensemble. Ce n'est pas seulement l'oeuvre d'une seule personne, mais celle de plusieurs personnes" a-t-elle déclaré.

L'actrice et maman d'Hannah, sa fille née de sa romance avec le comédien Benoît Magimel en 1999, est depuis le 12 janvier à l'affiche du nouveau film, Emmanuel Carrère, Ouistreham. Dans cette adaption du Quai de Ouistreham de Florent Aubenas par le réalisateur et écrivain, Juliette Binoche alias Marianne Winckler dans le film, incarne une écrivaine qui s'immerge incognito dans la vie d'une femme de ménage à bord des ferries entre la France et l'Angleterre. Prenant de pleine face la précarité de ces emplois (un sujet qui tient à coeur à l'actrice), elle pourra compter sur l'entraide et l'altruisme de ses collègues.

Cette année, on la retrouvera chez Claire Denis et avec Vincent Lindon pour le film Avec amour et acharnement.