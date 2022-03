Kate Middleton épaules nues dans une robe scintillante, le prince William présente ses excuses

Actuellement en visite en Jamaïque, Kate Middleton a fait le tour des couleurs du drapeau ! Arrivée en jaune sur le tarmac de l'aéroport de Norman Manley, à Kingston, la duchesse de Cambridge a finalement opté pour une robe de soirée vert émeraude quelques heures plus tard. Le mercredi 23 mars 2022, alors qu'elle assistait à une réception organisée en la King's House, la résidence officielle de Sir Patrick Allen, gouverneur général de la Jamaïque, et de son épouse Patricia Allen, la maman de George, Charlotte et Louis s'était mise sur son trente-et-un.

Pour faire briller encore un peu plus cette tenue en tulle signée Jenny Packham, Kate Middleton avait emprunté un bijou orné de pierres précieuses à la reine Elizabeth II, elle qui célèbre son jubilé de platine - ses 70 ans de règne. Elle portait également deux insignes qu'elle réserve aux évènements officiels, l'Ordre royal de Victoria et L'Ordre de la famille royale. Son époux, le prince William, a profité de cette occasion pour faire amende honorable.

Je tiens à exprimer ma profonde tristesse

La Jamaïque est la seconde étape de la tournée officielle de Kate Middleton et du prince William aux Caraïbes, qui tentent de renouer les liens entre l'Angleterre et les pays du Commonwealth. Mais le ton monte depuis le début du séjour, au Belize, la famille royale britannique étant toujours accusée d'avoir participé à la traite d'esclaves - notamment par Lisa Hanna, ancienne Miss Monde 1993 devenue personnalité politique. Le couple avait été accueillis par des manifestants et avait dû annuler la visite d'une ferme spécialisée dans la culture du chocolat en dernière minute.

"Je suis tout à fait d'accord avec mon père, le prince de Galles, qui a déclaré l'année dernière que l'atrocité de l'esclavage entachait à jamais notre histoire, a assuré le prince William lors d'un discours. Je tiens à exprimer ma profonde tristesse. L'esclavage était une chose odieuse et cela n'aurait jamais dû arriver. Alors que la douleur est profonde, la Jamaïque continue à forger son avenir avec détermination, courage et force d'âme. La force du peuple jamaïcain, représenté dans votre drapeau et votre devise, célèbre cet esprit invincible..."