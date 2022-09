Kate Middleton : Look 100% noir et rivière de perles... Pour son 1er dîner officiel, la princesse éblouit

Nouvelle princesse de Galles, Kate Middleton est partout ! Alors qu'on l'avait peu vue juste après l'annonce du décès de la souveraine Elizabeth II, la quadragénaire prend désormais son rôle très à coeur en participant aux cérémonies d'hommage. Et après une messe pendant laquelle elle a semblé sur le point de s'effondrer, puis un moment de recueillement poignant à Sandringham, elle a retrouvé son sourire et son professionnalisme ce samedi pour un déjeuner important en compagnie des représentants du Commonwealth.

En effet, le temps du visage marqué et des yeux pleins de larmes est à présent fini (pour le moment...) : accompagnée du roi Charles III, de la reine consort Camilla, avec qui elle était très complice, mais également de son époux, le prince William, la jeune femme a accueilli avec chaleur ses invités, rayonnant dans sa robe longue et noire. Comme bijoux, un collier et des boucles d'oreilles de perles... plutôt symboliques ! En effet, depuis le début de la période de deuil, la princesse respecte la tradition familiale de ne porter que ce genre de bijoux dans les moments officiels comme celui-ci, une tradition qui remonterait à la reine Victoria.

Une princesse sur tous les fronts

Radieuse, la maman de trois enfants (George, 9 ans, Charlotte, 7 ans, Louis, 4 ans) a en tout cas tenu son rôle à la perfection une nouvelle fois pour ce déjeuner qui s'annonce comme une répétition au dîner qui se tiendra ce dimanche à Buckingham Palace : le roi Charles recevra en effet tous les chefs d'état présents à Londres pour les obsèques de sa mère et sera entouré pour l'occasion de son héritier, le prince William, mais également de tous les membres senior de la famille royale, dont Kate fait évidemment partie.

Un dîner auquel le prince Harry et Meghan Markle, anciens membres seniors, avaient d'ailleurs été invités par le roi Charles mais auquel ils auraient été "désinvités" par Buckingham Palace, qui n'aurait pas voulu faire d'exception à la règle.

La famille se retrouvera donc aux obsèques de la reine Elizabeth ce lundi, des funérailles en grande pompe qui s'annoncent grandiose et au cours desquelles les larmes devraient couler. Avant cela, on pourrait retrouver Kate Middleton dans un moment très solennel ce samedi : les 8 petits-enfants de la reine se retrouveront en effet pour une veillée exceptionnelle autour de son cercueil.

Si elle n'en fera pas partie, la princesse de Galles pourrait en revanche y assister en retrait, comme l'avaient fait ce vendredi d'autres membres du clan et même des arrières petits-enfants (Isla et Savannah Phillips, Mia et Lena Tindall) de la monarque décédée le jeudi 8 septembre dernier.