Kev Adams prêt à être papa : "Après ce spectacle, c'est possible..."

S'il semble aujourd'hui célibataire depuis sa rupture d'avec la belle Miss France Iris Mittenaere, l'humoriste Kev Adams est ouvert à l'amour. À 28 ans, il se sent prêt à avoir des enfants, mais attend le bon moment. Cela pourrait être à la fin de sa tournée Sois 10 ans.

Interrogé par Le Parisien sur son nouveau spectacle, Kev Adams a admis qu'il avait davantage consacré ces dernières années à sa carrière qu'à sa vie personnelle. Au point de regretter de ne toujours pas avoir fondé une famille ? "Je n'ai pas vu le temps passer, certains potes en ont déjà... Je me dis que je réussis peut-être sur le plan professionnel, mais qu'à côté... Ça aurait été sûrement différent si je n'avais pas fait ce métier ? Après ce spectacle, j'ai envie de me consacrer à plein d'autres projets, c'est possible que je prenne du temps et que j'aie des enfants... Ce serait cool de revenir sur scène en étant pap'Adams", a-t-il lâché. Le timing semble donc trouvé, ne manque plus que la femme qui pourrait lui donner des enfants...

Ce n'est pas la première fois que le jeune homme, qui a donné un coup d'accélérateur à sa carrière au cinéma (Les Nouvelles Aventures d'Aladin, Fiston, Love Addict, Amis publics, Gangsterdam...), évoque son désir de paternité. Questionné en juin dernier par 7 sur 7, sur où il se voyait dans dix ans, Kev Adams (de son vrai nom Kevin Smadja) répondait alors : "À la même place. En train de faire des spectacles, des films. J'espère que ma situation maritale sera un peu plus stable. (...) J'aimerais bien être papa, je crois. J'aurais presque 40 ans dans dix ans... Je n'ai pas envie d'avoir des enfants trop tard."

Thomas Montet