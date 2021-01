Kim Kardashian au bord du divorce : elle entame un régime à base de plantes

Après une rupture, certains se ruent sur le chocolat ou sur les friandises... Ce n'est certainement pas le cas de Kim Kardashian. Alors qu'elle serait sur le point d'annoncer officiellement son divorce avec Kanye West, Kim a décidé de reprendre sa vie en main et d'entamer un tout nouveau régime à base de plantes. Une façon originale mais très healthy de se requinquer en cas de chagrin d'amour. Fausses viandes à base de soja ou savoureuses saucisses vegan faites à base de plantes de la marque Beyond Meat, la maman de North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an) a dévoilé sur Instagram les nombreuses victuailles présentes dans son énorme réfrigérateur. Les plantes n'ont jamais donné aussi envie !

Mais ce n'est pas tout. Pour parfaire ce régime, la créatrice de Kim Kardashian Beauty s'adonne aussi au sport sur des machines ressemblant à de véritables machines de torture. La belle brune s'inflige deux séances quotidiennes pour arriver à son objectif. La fille de Kris Jenner (surnommée "Kris Jong Un" par Kanye lors d'un récent épisode bipolaire) a également partagé son entraînement avec sa soeur Khloe Kardashian, toujours partante lorsqu'il s'agit de sport. Quelques jours plus tard, Kim a rejoint sa soeur Kourtney pour étudier la Bible en famille.

Alors qu'il y a quelques semaines, E!News affirmait que Kim et Kanye tentaient de sauver leur couple, leur divorce semble pourtant désormais imminent. Une source aurait indiqué à PageSix que le couple était actuellement en pourparlers pour partager leur fortune équitablement. Pour son divorce, Kim Kardashian se serait entourée de l'avocate Laura Wasser.

Photographiée sans son alliance à Noël, Kim semble ainsi définitivement prête à changer de vie et à s'éloigner de Kanye West. Une source aurait d'ailleurs confié à TMZ : "Il sait qu'elle n'en peut plus. Elle en a eu assez et elle veut de l'espace. Il va bien. Il est triste, mais ça va. Il sait que l'inévitable va arriver, et vite". Récemment, le rappeur a également été accusé d'infidélité envers Kim avec le Youtubeur Jeffree Star. Des rumeurs rapidement balayées par l'artiste qui s'était marié avec Kim Kardashian en mai 2014.