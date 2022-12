Kim Kardashian : Brassière riquiqui mais ultra-sexy avec Khloé, loin du dérapage choquant de Kanye West

Désormais libérée de Kanye West, Kim Kardashian se lâche ! Alors que la starlette américaine a enfin signé le point final de leur divorce, qu'elle avait demandé en 2021, et qu'elle connait désormais le montant (astronomique !) de la pension qu'elle se verra verser pour leur quatre enfants (près de 200 000 dollars par mois), elle a été remarquée ce jeudi 1er décembre à la sortie d'un restaurant de Miami, alors qu'elle se rendait chez le top-model Karlie Kloss avec sa soeur Khloé.

Il faut dire qu'avec sa tenue, il était difficile de la manquer : profitant de l'agréable douceur de la ville de Floride en ce début du mois de décembre, la jeune femme était vêtue d'une brassière en latex, juste assez grande pour cacher la partie la plus intime de sa poitrine et qui lui laissait un décolleté si imposant qu'il a attiré tous les regards des photographes.

Le bas de sa tenue était peut-être encore plus étonnant : sur un pantalon large, bleu et blanc, la jeune femme portait de hautes et larges cuissardes en cuir. Avec ses cheveux blond lâchés et ses lunettes de soleil, elle avait un look étrange... mais qui lui allait plutôt bien ! Sa soeur, quant à elle, avait choisi une combinaison noire ultra-moulante et était extrêmement sexy.

Tu es allé trop loin !

Toutes les deux mamans, mais désormais célibataires, les soeurs ont en tout cas eu l'air d'avoir passé une bonne soirée. Utile, sans doute, pour oublier leurs histoires de coeur et les nombreuses polémiques qui entourent notamment l'ex-mari de Kim Kardashian depuis quelques jours.

Déjà plusieurs fois auteur de propos antisémites, Kanye West a récidivé une nouvelle fois face à un présentateur complotiste américain. "Je vois des choses positives aussi concernant Hitler", avait-il expliqué, cagoulé, avant de continuer : "J'aime Hitler. L'Holocause n'est pas ce qui s'est passé si on regarde les faits, et Hitler avait beaucoup de qualités rédemptrices."

Des propos inadmissibles et choquants, couplés à une photo d'une étoile de David et d'une croix gammée entrelacées, qui lui ont valu une suspension de son compte Twitter pour "incitation à la violence", selon Elon Musk lui-même. Pour le milliardaire américain, Kanye West est, en effet, cette fois, "allé trop loin". Une décision qui n'a pas plu au rappeur, qui enchaîne les provocations depuis déjà plusieurs années, mais qu'il n'a pas pu faire changer.

D'autant que, juste avant sa suspension, il avait recommencé à s'en prendre à son ex-femme : déjà à l'origine de sa rupture avec l'humoriste Pete Davidson il y a quelques mois après un harcèlement violent, il avait cette fois déclaré que celle-ci avait une liaison avec le basketteur Chris Paul, marié et père de deux enfants. Une accusation que Kim Kardashian, loin de tout cela, n'a même pas voulu commenter...