Kim Kardashian reçoit des cadeaux coquins de la part d'une star

Depuis sa séparation de Kanye West, qui lui avait demandé de publier moins de photos compromettantes d'elle, Kim partage des clichés d'elle en tenues sexy, bikinis et lingerie. La superstar de 40 ans a demandé le divorce le 19 février 2021, mettant officiellement fin à une histoire d'amour commencée en 2012.

Kim Kardashian et Kanye West s'étaient fiancés en octobre 2013 à San Francisco et mariés en mai 2014 à Florence, en Italie. Ils sont parents de 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, âgés de 7 ans à 22 mois.

Page Six a récemment révélé que les deux ex-époux n'étaient plus en contact. "Avant même qu'elle ne demande le divorce, Kanye a changé ses numéros et lui a dit : 'Tu peux me joindre par le biais de mes gardes du corps', a expliqué une source restée anonyme au site. Malgré ça, elle a confiance en lui avec les enfants. Il les aime et les voit beaucoup. Kim quitte la maison et il vient pour traîner avec eux. Ils ont une armée de nounous, la transition est donc facile."

Ce scoop confirmait les dires d'un autre informateur, selon qui Kanye West "en a[vait] marre d'être proche des Kardashian depuis longtemps. Surtout sa mère [Kris Jenner, NDLR], dont l'ombre plane sur toutes les grandes décisions que Kim prend."

De son côté, Kim a l'air de profiter de cette nouvelle vie de femme célibataire. Ses récents posts Instagram inspireront peut-être un brave gentleman à tenter de la séduire.