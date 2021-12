Koh-Lanta All Stars : Le gagnant dévoilé, le public a choisi !

Mais le véritable gagnant ne sera désigné que ce soir, lors du dernier prime de Koh-Lanta All Stars 2021. Les membre du jury final ont en effet voté pour l'un des finalistes, reste à savoir si, comme les internautes, ils ont largement plébiscité Ugo.

Toutefois, il est possible qu'aucun vainqueur ne soit sacré ce soir, à cause de l'affaire des dîners clandestins. Le 6 décembre dernier, Le Parisien a révélé que quatre à cinq aventuriers avaient filé en douce les soirs de Conseil, une fois les gardiens endormis. Tous se sont rendus au Sunset Beach Motel, "une pension de famille qui dispose de six bungalows avec vue sur le lagon ainsi qu'une grande villa sur jardin loués à des touristes ou des ex-métropolitains". Ils auraient ainsi eu l'occasion de bien manger, tous les trois jours. Dans son édition de ce mardi, nos confrères ont précisé qu'ils avaient obtenu du "coca-cola, des pizzas, des pâtes, du fromage et du chocolat".

La production, qui mène l'enquête, a mis la main sur une photo où ils ont pu voir les coupables. Bien qu'ils aient toujours nié, les noms de Laurent Maistret et Claude Dartois ont été cités. ALP doit donc décider de ce qu'il se produira lors de la finale ce soir. "Apparemment, ils sont tous convoqués ce matin à 10h donc à priori pas de direct. Pas sûr non plus que le gain de 100 000 euros soit versé. Il pourrait être donné à une association, celle de la lutte contre le cancer de Bertrand-Kamal. Les candidats se taisent. Cela remettrait en cause la prime de confidentialité de 2 000 euros, les révélations à la presse pouvant coûter 30 000 euros durant quinze ans", a déclaré Isabelle Morini-Bosc sur RTL. Des propos confirmés par Le Parisien. "Attendus à 16 heures à La Plaine-Saint-Denis, les treize membres du jury final et les deux finalistes ont finalement été convoqués en urgence à 10 heures. Exit le direct, Adventure Line Productions a opté pour un tournage du plateau final enregistré. Celui qui pensait remporter cette édition anniversaire étant mouillé dans plusieurs affaires de tricheries, impossible de prendre le moindre risque", peut-on lire.