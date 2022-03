Kristen Stewart, véritable caméléon : elle change complètement de look, en très peu de temps

Ce second look était également plus doux et épuré côté coiffure, puisque Kristen Stewart est apparue avec les cheveux mi-long lâchés, portés sur le côté. Il semble que sa crinière était plus blonde que lors du déjeuner des Oscars... Son coiffeur aurait-il opéré un changement de couleur entre deux tapis rouges ?

La compétition sera rude cette année pour l'Oscar de la Meilleure actrice. Kristen Stewart se retrouve en effet nommée face d'autres talents de renom : Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz et Nicole Kidman... rien que ça ! Verdict le 27 mars prochain à Hollywood, avec la 94e cérémonie des Oscars, qui retrouve l'incontournable Dolby Theatre après une édition 2021 chamboulée par la crise sanitaire.

Les nominations pour la 94e cérémonie des Oscars, dans les principales catégories :

Meilleur film :

Belfast

CODA

Don't Look Up: Déni cosmique

Drive My Car

Dune

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Meilleur réalisateur :

Kenneth Branagh, Belfast

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Jane Campion, The Power of the Dog

Steven Spielberg, West Side Story

Meilleur acteur :

Javier Bardem, Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Andrew Garfield, tick, tick...BOOM!

Will Smith, La Méthode Williams

Denzel Washington, The Tragedy of Macbeth

Meilleure actrice :

Jessica Chastain, Dans les yeux de Tammy Faye

Olivia Colman, The Lost Daughter

Penelope Cruz, Madres Paralelas

Nicole Kidman, "Being the Ricardos

Kristen Stewart, Spencer

Meilleur acteur dans un second rôle :

Ciaran Hinds, Belfast

Troy Kotsur, CODA

Jesse Plemons, The Power of the Dog

JK Simmons, Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Meilleure actrice dans un second rôle :

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana DeBose, West Side Story

Judi Dench, Belfast

Kirsten Dunst, The Power of the Dog

Aunjanue Ellis, La Méthode Williams

Meilleur film international :

Drive My Car (Japon)

Flee (Danemark)

La Main de Dieu (Italie)

L'école du bout du monde (Bhoutan)

Julie (en 12 chapitres) (Norvège)

Meilleur film d'animation :

Encanto: la fantastique famille Madrigal

Flee

Luca

Les Mitchell contre les machines

Raya et le Dernier Dragon

Meilleur documentaire :

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with Fire

Meilleur scénario original :

Belfast

Don't Look Up: Déni cosmique

La Méthode Williams

Licorice Pizza

Julie (en 12 chapitres)

Meilleur scénario adapté :

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog