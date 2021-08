Kristin Scott Thomas séparée d'un Français : confidences sur François, le père de ses enfants

Kristin Scott Thomas fait partie de ces acteurs qui excellent dans plusieurs langues. La Britannique de 61 ans, que l'on a pu voir à l'écran dans Le Patient anglais, la comédie Quatre mariages et un enterrement ou encore Au bout des doigts, diffusé sur France 2 ce dimanche soir, a vécu une idylle avec François Olivennes ! Ce gynécologue obstétricien de 62 ans est reconnu pour son travail dans l'assistance médicale à la procréation. Il est le père de trois grands enfants (Hannah, Joseph et George, 33, 30 et 21 ans) fruit de son union avec la comédienne, dont il est divorcé depuis 2005.

Malgré leur séparation, Kristin Scott Thomas, qui habite Paris depuis son adolescence, garde de tendres souvenirs à propos de son ex-mari, papa très présent : "Mon mari était une 'mère' extraordinaire. Il est toujours un parent extraordinaire. J'avais donc beaucoup de liberté. Et puis j'avais aussi de bonnes nounous", expliquait-elle au magazine Femme Majuscule en 2016.

Celle qui a été anoblie par la reine Elizabeth II en 2015 a eu beaucoup de mal à jongler entre sa vie personnelle et professionnelle, surtout lorsqu'elle devait partir en tournage. "J'étais torturée à l'idée d'être absente quand ils étaient petits. Quelle mère ne culpabilise pas ? C'était difficile de concilier les deux rôles, celui de l'actrice qui passe trois semaines à Los Angeles, entourée d'un aéropage et de tout le décorum, et celui de la femme qui rentre chez elle, reprend sa casquette de maman, avec la cuisine, le lave-linge, les devoirs à gérer ! Il y avait une vraie rupture entre les deux mondes et j'ai toujours essayé de préserver cela."