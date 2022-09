L'amour est dans le pré : Cet agriculteur que Karine Le Marchand ne veut pas revoir dans l'émission

Leur conte de fées ne s'est malheureusement pas terminé par "ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants". Le 12 septembre 2022, Mathieu a annoncé sa rupture avec Alexandre à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. Mais le public ne reverra jamais le candidat de L'amour est dans le pré 2021 dans l'émission présentée par Karine Le Marchand.

Les fans de L'amour est dans le pré ont eu une belle surprise dans l'édition 2022. Thierry, qui avait déjà tenté sa chance en 2015, a fait son grand retour afin de trouver l'amour de sa vie. Lors de sa première aventure, il avait connu une grosse désillusion avec Annick et attendait donc beaucoup de cette nouvelle aventure. En revanche, les téléspectateurs n'auront pas le plaisir de voir de nouveau Mathieu évoluer dans le programme de dating de M6. Interrogé sur cette éventualité par nos confrères de Télé Loisirs, il a confié : "Karine ne veut pas me remarier ou me revoir dans le programme. Elle ne m'en a pas parlé." Il a ensuite confié que lui non plus n'était pas intéressé pour faire son retour, notamment car il n'est pas encore prêt à retrouver l'amour. "Il va falloir que je digère un peu pour l'instant", a-t-il lancé.

En outre, l'éleveur de taureaux en Camargue est actuellement concentré sur son projet bébé qui lui prend beaucoup de temps. Rappelons qu'avec Alexandre, ils s'étaient lancés dans un projet de GPA pour réaliser leur rêve de devenir papas. Ainsi, Mathieu est allé en Colombie fin août afin afin de donner sa "semence". Malgré sa rupture avec l'ancien cavalier professionnel, il ne souhaite pas abandonner ce projet et aura donc un bébé tout seul. "J'organise ma vie professionnelle pour travailler à la maison. La décision c'est que je vais faire le bébé tout seul. Je suis donc parti donner ma semence", avait-il confié au micro de Jordan De Luxe. Impatient d'accueillir ce petit être qui va changer sa vie, le charmant brun se projette déjà. Pour preuve, il a choisi son parrain et sa marraine : "Le parrain du bébé sera Jérôme de L'amour est dans le pré de ma saison, et la marraine sera ma soeur."

Rappelons que c'est à l'automne prochain que leur divorce aura lieu. Mathieu et Alexandre s'étaient mariés en juin 2021 devant leurs proches, parmi lesquels la présentatrice Karine Le Marchand.